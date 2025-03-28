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В сети появилось видео незаметного удара российского дрона по солдату ВСУ

RusVesna: российский дрон незаметно подкрался и ударил по бойцу ВСУ

Telegram-канал «Военкоры русской весны (RusVesna)» опубликовал видео незаметного удара российского дрона по бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Канал уточнил, что все случилось на территории России. Украинского военного ликвидировали с помощью дрона на проводном оптоволоконном управлении «Князь Вандал Новгородский».

На видео попал момент, как один украинский военный идет по дороге, а беспилотник-камикадзе подкрадывается к нему со спины и врезается в ягодицы. Почему боец был на открытой местности и не следил за небом, неизвестно.

До этого российский боец отряда «Т» Добровольческого корпуса с позывным «Апостол» спас сослуживцев в Курской области, отбившись от украинского дрона головой. По его словам, случай произошел во время ротации состава. Военные вышли на квадроциклах на открытую местность, как вдруг в их сторону полетели два дрона. Первый не долетел до бойцов и взорвался в кустах, а второй упал в поле, поэтому российские солдаты продолжили движение.

Ранее ВСУ использовали для атак на Подмосковье новый ударный дрон.

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