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ВС РФ атаковали цех по сборке БПЛА в Харьковской области

ВС РФ дронами «Герань-2» ударили по цеху производства БПЛА в Харьковской области

ВС РФ атаковали цех по производству БПЛА в Харьковской области. Об этом заявили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, российские дроны «Герань-2» ударили по цеху и складу Вооруженных сил Украины в Богодухове в Харьковской области. Для атаки использовались восемь беспилотников.

Дрон «Герань-2» является лицензионной копией иранского ударного БПЛА Shahed 136, которая производится непосредственно в России. Беспилотник оснащен блоком управления, использующим российскую навигационную систему ГЛОНАСС.

До этого ВС РФ при помощи роботов уничтожили блиндажи ВСУ в Харьковской области. На кадрах, представленных ведомством, видны роботы-камикадзе. Они заезжают в блиндажи противника, после чего происходит взрыв.

Недавно бойцы группировки «Север» уничтожили замаскированный украинский блиндаж с расчетом беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области. Блиндаж удалось обнаружить при помощи разведывательного дрона, после чего по месту дислокации противника был нанесен удар боевым беспилотником.

Ранее Зеленский предположил, что Россия планирует крупное наступление в Сумской и Харьковской областях.

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