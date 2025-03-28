Губернатор Воронежской области сообщил о десятках сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

За ночь в Воронежской области сбили более 30 беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, пострадавших и разрушений на земле после падения обломков не зафиксировали. Однако в одном из районов в результате падения сбитого беспилотника загорелась сухая трава, но огонь быстро потушили.

Незадолго до этого сообщалось, что ВСУ стали применять свой новый ударный дрон FP-1, который несет на себе до 60 кг взрывчатки. По данным Telegram-канала SHOT, обломки таких беспилотников были найдены в Воронежской, Саратовской, Московской, Калужской и Тульской областях после массовых атак 24 января и 11 марта.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.