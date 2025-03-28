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Российские военные уничтожили поезд с боеприпасами ВСУ

Удар по поезду с боеприпасами для ВСУ вызвал панику в Херсоне
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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российские военные нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона — важному логистическому объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает украинский Telegram-канал «От Мариуполя до Карпат».

По данным канала, через вокзал проходит снабжение группировки украинских войск.

«Несколько вагонов уничтожены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре города «началась суета» и некоторые районы города остались без света.

До этого украинское издание «Общественное» писало, что новая серия взрывов произошла в подконтрольном Украине городе Херсоне. Других подробностей не приводится. Официальные власти пока не комментировали ситуацию.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Западе заявили, что Украина смирилась с потерей части территорий.

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