Украинские военные минируют электронные сигареты и оставляют их на земле или в зданиях. Об этом ТАСС сообщил старший сапер отряда разминирования Международного противоминного центра Роман Меньшинин.

Он отметил, что опыт в Сирии научил его «концентрироваться на мелочах».

«Бывает, что вроде все стандартно, но чувствуешь, что что-то не так... Бывает даже, что противник минирует электронные сигареты», — сказал сапер.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют заминированные сигареты таким образом, чтобы казалось, будто кто-то их обронил. Иногда противник минирует аптечки, добавил Меньшинин.

23 марта боец отряда «Т» добровольческого корпуса «Север» с позывным «Бритва» сообщил, что ВСУ оставили в Суджанском районе Курской области самодельные мины, изготовленные с использованием 3D-печати. По его словам, такие устройства предназначены для поражения живой силы и техники при наступлении.

18 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что группировка саперов, разминирующих Курскую область, вырастет до тысячи человек. По его словам, саперы начали работать в 36 населенных пунктах региона. Они уже разминировали 19 тысяч гектаров территории, более 370 км дорог и 6,7 тысячи зданий, добавил врио губернатора.

Ранее Хинштейн заявил, что разминирование курского приграничья приблизит возвращение его жителей.