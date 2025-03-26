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Российские бойцы ВДВ уничтожили ретранслятор сигнала ВСУ у Кинбурнской косы

Бойцы ВДВ уничтожили ретранслятор ВСУ на потопленном судне у Кинбурнской косы
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Анна Стрижекнь./Wikimedia Commons

Воздушно-десантные войска группировки «Днепр» ликвидировали ретранслятор сигнала Вооруженных сил Украины, установленный на потопленном судне в районе Кинбурнской косы. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

Судно находилось у входа из Черного моря в Днепровский лиман. По словам источника из ведомства, устройство на нем нужно было для расширения зоны действия беспилотников, которые атаковали населенные пункты на левом берегу Херсонской области.

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» приблизился к береговой линии и определил местонахождение комплекса. Запуск ракеты выполнили издалека — примерно за шесть километров от места, где располагался расчет. Цель успешно поразили.

До этого российские военнослужащие уничтожили в Херсонской области лодку Вооруженных сил Украины, которая пыталась форсировать Днепр. По данным ТАСС, лодку обнаружил дрон разведки дивизиона 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр». После этого было принято решение сбросить на украинскую технику боеприпас. В результате цель была поражена.

Ранее российские военные уничтожили пехоту ВСУ под Часовым Яром.

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