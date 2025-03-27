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Участник делегации РФ в Эр-Рияде оценил риски размещения войск ЕС на Украине

Карасин: призывы разместить иностранный контингент на Украине увеличивают риски
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MOD Russia/Global Look Press

Глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации в Эр-Рияде Григорий Карасин заявил, что призывы к размещению иностранного военного контингента на Украине увеличивают риски прямого столкновения с Россией. Позицию он обозначил в своем Telegram-канале.

«Эмоциональные призывы разместить на Украине некий военный контингент никого не обманывают. Зато понятно другое — что с этим возрастет угроза прямого столкновения с Россией и повлияет на общественное настроение в самих европейских странах», — написал Карасин.

Он добавил, что подобный исход от решения начинают понимать в Испании, Италии и Франции, которые вслед за Венгрией и Словакией отказались согласовывать стратегию по увеличению расходов на оборону Евросоюза.

По мнению парламентария, остается надеяться лишь на то, что здравые подходы, несмотря на призывы Киева и радикально настроенных европейских политиков, победят.

13 марта агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, которые будут готовы отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе сообщило, что страны Европы склоняются к отказу от идеи об отправке войск на Украину в пользу поиска альтернативных вариантов поддержки страны. В издании подчеркнули, что идея отправки европейского контингента выглядела привлекательной, когда Украина была в лучшем положении.

Ранее Макрон заявил, что миротворцы на Украине дадут военный ответ в случае нападения.

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