«Будет конфликт — они ответят». Макрон — о западных миротворцах на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности миротворцев, которые, возможно, отправятся на Украину, дать военный ответ в случае нападения. В офисе Владимира Зеленского в свою очередь подчеркнули, что Киеву нужны именно иностранные военные, а не просто миротворческий контингент. Западные силы могли бы охранять украинско-белорусскую границу, считает замглавы офиса Игорь Жовква. Однако экс-главком ВСУ Валерий Залужный пессимистично смотрит на потенциал украинских военных: он уверен, что ВСУ не смогут «дойти до Москвы», даже если в стране начнут призывать в армию девушек.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «миротворческие силы», которые прибудут на Украину, смогут дать «военный ответ» в случае нападения на них.

При этом политик признал, что западные военные «не будут размещены на линии фронта», потому что их целью «не будет являться конфликт с ВС РФ» .

«Но если будет новая агрессия против украинской территории, эти армии будут атакованы, и в рамках нашего вовлечения они будут находиться там, чтобы реагировать и отвечать, согласно решению главнокомандующего. Если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят», — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Зеленским.

Он отметил, что «не знает, почему мы задаем себе такой вопрос в отношении Украины».

«Мы никогда не задавались им раньше, когда дислоцировались в других местах в рамках ясной миссии. Так что мы там не для того, чтобы быть на линии фронта, но чтобы гарантировать долгосрочный мир», — констатировал французский лидер.

Макрон также анонсировал новый транш военной помощи Киеву в размере €2 млрд. В этот пакет войдут в том числе ракеты «Мистраль» класса «земля-воздух».

По мнению президента Франции, наступила «решающая фаза» для того, чтобы урегулировать конфликт. Он также заявил, что с РФ снимут санкции, если она «вернется к международно признанным границам Украины».

«Я поддержу концепцию «мир через силу», которую предложил [президент США Дональд] Трамп. Но эта концепция не означает снятия санкций. Страна, подвергшаяся агрессии и уже делающая жест, чтобы принять без всяких условий прекращения огня, — и с другой стороны агрессор, который начинает выставлять условия, чтобы не принять этого», — объяснил Макрон свою позицию.

О том, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой «коалиции желающих», сообщило агентство Bloomberg 13 марта. Речь идет о группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

«Не нужны голубые каски»

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина не хотела бы, чтобы после окончания конфликта в стране находились обычные миротворцы. Киеву нужны иностранные военные, способные вести боевые действия, сказал он.

«Нам не нужно обычное присутствие, чтобы показать, что Европа присутствует... Нам не нужны миротворцы, голубые каски, безоружные или еще кто... Важно не количество,... [важна] также их готовность сражаться, их готовность обороняться, их готовность иметь оборудование и их готовность понимать, что Украина является неизбежной частью европейской безопасности», — цитирует слова Жовквы агентство AFP.

Он добавил, что европейские военные могли бы помогать охранять границу с Белоруссией. Тот факт, что на линии соприкосновения не будет иностранных сил, в Киеве понимают, отметил Жовква.

«Нам не нужно присутствие международных сил где-то во Львове», — заключил он.

Не смогут дойти до Москвы

Оценивая потенциал украинской армии в настоящее время, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный констатировал, что ВСУ не под силу дойти до Москвы и разгромить Россию.

«Украинские войска не смогут дойти до Москвы и разбить врага», — заявил экс-главком на встрече со студентами во Львове.

Он напомнил, что расстояние от Конотопа (Конотоп — город в Сумской области, находится примерно в 70 км от границы с Курской областью) до российской столицы составляет 625 км, и ВСУ были бы вынуждены сильно растянуть свои силы.

«Могу ли я сейчас сказать, что украинские войска дойдут до Москвы? Считаем: от Конотопа — это 625 километров. 625 км — разбить там врага, поднять наши флаги. Сделать круг почета на танке и поехать назад. Вы представьте себе, насколько должны быть растянуты войска», — отметил он.

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«Есть ли на Украине столько людей? Вы знаете, даже если, мне кажется, уже девушек начнем призывать — не хватит. Надо объективно к этому подходить», — подытожил Залужный.