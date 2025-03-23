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ВС РФ начали бои в населенном пункте под Купянском

Марочко: российские военные начали бои в Богуславке под Купянском
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска за текущую неделю незначительно продвинулись вдоль Оскольского водохранилища по направлению населенного пункта Богуславка, который находится под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, сейчас в этом населенном пункте идут бои. Эксперт отметил, что после рывка, который российские войска сделали на прошлой неделе, они должны закрепиться на ранее захваченных рубежах и позициях, а также удержать территории, которые удалось взять под контроль. Это является основной задачей бойцов ВС РФ на этом участке фронта, считает Марочко.

«Мы, естественно, немножко расширили свою зону контроля в районе Оскольского водохранилища — именно непосредственно возле населенного пункта Богуславка», — добавил он.

20 марта глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России продолжают сжимать полукольцо вокруг купянской группировки ВСУ.

Он отметил, что этот участок фронта остается одним из наиболее напряженных. Несмотря на успехи ВС РФ в окружении ВСУ вокруг Купянска, украинское командование предпринимает попытки усилить свои позиции в этом районе, реагируя на активные боевые действия российской армии.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.

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