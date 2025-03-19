Мобилизованные в Вооруженные силы Украины (ВСУ) украинцы прибывают на фронт в Харьковской области в наручниках, чтобы они не могли сбежать. Об этом рассказал ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

Ганчев считает, что если мужчина сбежал в Харькове или Одессе от военкомата, то по пути на фронт он тоже будет предпринимать попытки скрыться, пытаясь избежать «могилизации».

«Конечно, их привозят практически до самого «передка» в наручниках. Только потом выдают им оружие, когда деться некуда», — утверждает чиновник.

Ганчев добавил, что в рядах ВСУ распространена практика дезертирства за деньги, сумма взятки может достигать $5 тыс.

Накануне РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье сообщало, что офицеры 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстреливают без суда и следствия украинских мобилизованных за попытку оставления территории воинской части.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело против генерала ВСУ.