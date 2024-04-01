Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка рассказала, как ее завербовали для диверсии

«Известия»: украинские спецслужбы стали активно вербовать россиян для диверсий

close
100%
Shutterstock

Украинские спецслужбы предпринимают активную вербовку и попытки вовлечь в терроризм граждан России — в первую очередь молодежь и пожилых людей. Об этом сообщают «Известия».

Одна из пострадавших рассказала изданию, что ей якобы позвонили из Федеральной службы безопасности (ФСБ). Вытянув все сбережения, ее заставили поджечь отдел полиции. При этом она до последнего была уверена, что помогает поймать мошенников и спасает квартиру для внуков.

Доктор исторических наук, религиовед Роман Силантьев выразил мнение, что подвергшихся вербовке людей можно назвать «биологическими дронами». По его мнению, они теряют волю и полностью манипулируются извне.

Эксперт добавил, что жертвам внушают мысль: если вас задержат, то мы вас вытащим, — поэтому они часто ведут себя так, словно уверены в своей невиновности.

В начале февраля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе заявил, что представители украинской власти все чаще пытаются вербовать россиян для диверсий.

31 марта стало известно, что спецслужбы Белоруссии провели три спецоперации в приграничных с Украиной районах с целью поимки украинских агентов.

Ранее офицеры ВСУ посетовали на недостатки внутри армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами