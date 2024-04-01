Россиянка рассказала, как ее завербовали для диверсии

Украинские спецслужбы предпринимают активную вербовку и попытки вовлечь в терроризм граждан России — в первую очередь молодежь и пожилых людей. Об этом сообщают «Известия».

Одна из пострадавших рассказала изданию, что ей якобы позвонили из Федеральной службы безопасности (ФСБ). Вытянув все сбережения, ее заставили поджечь отдел полиции. При этом она до последнего была уверена, что помогает поймать мошенников и спасает квартиру для внуков.

Доктор исторических наук, религиовед Роман Силантьев выразил мнение, что подвергшихся вербовке людей можно назвать «биологическими дронами». По его мнению, они теряют волю и полностью манипулируются извне.

Эксперт добавил, что жертвам внушают мысль: если вас задержат, то мы вас вытащим, — поэтому они часто ведут себя так, словно уверены в своей невиновности.

В начале февраля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе заявил, что представители украинской власти все чаще пытаются вербовать россиян для диверсий.

31 марта стало известно, что спецслужбы Белоруссии провели три спецоперации в приграничных с Украиной районах с целью поимки украинских агентов.

Ранее офицеры ВСУ посетовали на недостатки внутри армии.