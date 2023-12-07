Минюст России признал нежелательной организацией американскую RAND Corporation

Министерство юстиции России включило американскую исследовательскую организацию RAND Corporation в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ноябре Минюст России добавил польскую организацию Civil Council (организация признана в РФ нежелательной) («Гражданский совет») в перечень международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

До этого российское министерство юстиции внесло в перечень нежелательных организаций германский «Форум гражданского общества Россия (организация признана в РФ нежелательной) – ЕС» и британский «Институт государственного управления» (организация признана в РФ нежелательной).

Ранее Лавров заявил о попытках США внедрить НПО в постсоветское пространство.