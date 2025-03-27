Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ усиливают свои позиции на Харьковском направлении за счет мобилизованных заключенных.

«На Харьковское направление отмечено прибытие дополнительного батальона, целиком состоящего из мобилизованных украинских заключенных. Часть из них направлена в район Липцов», — поделился Марочко.

По его словам, речь идет о 200 бойцах, еще 100 человек направлены под Волчанск. Они проходили боевое слаживание на одном из полигонов во Львовской области.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет говорил, что украинский президент Владимир Зеленский не контролирует ту часть ВСУ, которая в основном состоит из националистов и наемников, с этим связана недоговороспособность Киева.

Наиболее радикальные элементы ВСУ, а также иностранные наемники в рядах украинской армии подчиняются Великобритании, отметил депутат Госдумы.

Ранее стало известно о крупных потерях ВСУ в Курской области.