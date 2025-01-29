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В России начали создавать посты FPV-охраны на гражданских объектах

ТАСС: в России на нескольких гражданских объектах создают посты FPV-охраны
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Russian Defence Ministry/Reuters

В России на нескольких гражданских объектах начали создавать посты FPV-охраны для контроля периметра и воздушного пространства. Об этом заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в беседе с ТАСС.

«Это полностью готовый контур из специально подготовленных специалистов, организационных мероприятий и необходимого оборудования», — отметил он.

Такие посты разработаны с учетом опыта специальной военной операции и способны дать отпор «воздушным хулиганам», подчеркнул Кузякин.

Гендиректор ЦКБР рассказал, что в прошлом году велась отработка сценариев охраны, создание специальных наземных комплексов, обкатка методик и бесшовная интеграция новых FPV-ролей в уже имеющиеся комплексы охраны объектов.

Пост FPV-охраны не заменяет имеющиеся системы охраны объекта, а дополняет их, добавил Кузякин.

16 января сообщалось, что челябинский радиозавод «Полет» разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от беспилотных летательных аппаратов, которая успешно прошла испытания на массовых городских мероприятиях и в зоне проведения спецоперации. Комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Сфера» нейтрализовал более 10 боевых дронов Вооруженных сил Украины, что подтверждается выписками из журнала боевых действий.

Ранее в России создали систему безопасности «Пятница» для защиты объектов от дронов.

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