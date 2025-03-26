Военные действия российской армии на Украине постепенно, но неизбежно приведут к ослаблению ВСУ на поле боя. Об этом говорится в докладе американской разведки.

«Этот конфликт приведет к постепенному, но неуклонному ослаблению позиций Киева на поле боя, независимо от любых попыток США или их союзников возложить на Москву новые и более высокие издержки», — говорится в документе.

По данным американской разведки, в прошлом году Россия одержала верх в действиях на Украине. Российская армия в настоящее время находится на пути к тому, чтобы получить больше рычагов давления на Киев и его западных союзников, говорится в докладе.

Среди прочего в документе утверждается, что украинский конфликт создает ряд стратегических рисков для США, которые связаны с непреднамеренной эскалацией до крупномасштабной войны с потенциальным применением ядерного оружия.

До этого издание Asia Times писало, что Россия побеждает в конфликте на Украине, а армия РФ имеет значительное преимущество над Вооруженными силами Украины. По мнению авторов статьи, мало кто будет утверждать, что Киев одерживает верх в конфликте. Москва имеет военное превосходство, «даже если это не вылилось в драматические успехи на поле боя», говорится в тексте.

Ранее стало известно об одном предложении США Саудовской Аравии по Украине.