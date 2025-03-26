Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США считают, что спецоперация на Украине неизбежно ослабит ВСУ

Разведка США: операция РФ на Украине неизбежно приведет к ослаблению ВСУ
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военные действия российской армии на Украине постепенно, но неизбежно приведут к ослаблению ВСУ на поле боя. Об этом говорится в докладе американской разведки.

«Этот конфликт приведет к постепенному, но неуклонному ослаблению позиций Киева на поле боя, независимо от любых попыток США или их союзников возложить на Москву новые и более высокие издержки», — говорится в документе.

По данным американской разведки, в прошлом году Россия одержала верх в действиях на Украине. Российская армия в настоящее время находится на пути к тому, чтобы получить больше рычагов давления на Киев и его западных союзников, говорится в докладе.

Среди прочего в документе утверждается, что украинский конфликт создает ряд стратегических рисков для США, которые связаны с непреднамеренной эскалацией до крупномасштабной войны с потенциальным применением ядерного оружия.

До этого издание Asia Times писало, что Россия побеждает в конфликте на Украине, а армия РФ имеет значительное преимущество над Вооруженными силами Украины. По мнению авторов статьи, мало кто будет утверждать, что Киев одерживает верх в конфликте. Москва имеет военное превосходство, «даже если это не вылилось в драматические успехи на поле боя», говорится в тексте.

Ранее стало известно об одном предложении США Саудовской Аравии по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами