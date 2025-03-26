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В Польше планируют усилить защиту логистического хаба в Жешуве

Минобороны Польши сообщило о планах усилить защиту логистического хаба в Жешуве
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Senior Airman Lauren Jacoby/Keystone Press Agency/Global Look Press

Миссию по защите логистического центра для переправки военной помощи на Украину в международном аэропорту Жешув-Ясенка в Польше планируется усилить. Об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции в эфире телеканала TVP Info.

«Будут очередные усиления этих подразделений», — отметил он.

Соответствующее решение будут принимать генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, уточнил руководитель ведомства.

В феврале Косиняк-Камыш заявил, что гражданские аэропорты Польши должны быть адаптированы под военные нужды. По его словам, некоторые польские аэропорты уже выполняют гражданские и военные функции одновременно. Глава оборонного ведомства Польши также напомнил о важности для стран Запада аэропорта Жешув-Ясенка, через который идет военная помощь Украине.

До этого глава министерства обороны Германии Борис Писториус сообщил, что вскоре системы Patriot разместят недалеко от украинской границы в польском Жешуве. По информации украинского издания «Страна.ua», в Жешуве планируют разместить два зенитно-ракетных комплекса Patriot и 200 немецких военнослужащих. В январе в польском городе уже находились норвежские солдаты, системы NASAMS и четыре истребителя F-35.

Ранее в Польше заявили, что страна не готова ни к какой войне.

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