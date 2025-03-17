В ЛНР при атаке украинского дрона пострадали три человека

Марочко: три жителя Сватово в ЛНР пострадали в результате атаки беспилотника

Несколько человек получили ранения в результате атаки украинского дрона на город Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по населенному пункту 17 марта.

«В результате сбросов с БПЛА (беспилотного летательного аппарата. — «Газета.Ru») ранения различной степени тяжести получили трое мирных граждан», — уточнил Марочко.

Эксперт добавил, что пострадавших доставили в местные медицинские учреждения. Здесь гражданам оказали всю необходимую помощь.

15 марта посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что в небе над ЛНР уничтожили беспилотник ВСУ с боеприпасом, содержащим отравляющее вещество. БПЛА перехватили в Троицком районе.

Как сказал дипломат, украинские солдаты могли использовать этот дрон для атаки на гражданский объект. Мирошник пришел к такому выводу, так как в месте, где сбили летательный аппарат, нет никаких воинских частей.

Ранее на территории ЛНР после удара украинского беспилотника зафиксировали повреждение частных жилых домов.