Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Местные жители Суджи рассказали, где ВСУ размещали артиллерию

ТАСС: украинские военные размещали артиллерию в жилой застройке Суджи
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские военные размещали артиллерийские орудия в жилой застройке Суджи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мирных жителей города.

По словам гражданских, за семь месяцев оккупации они научились отличать звуки выстрелов из оружий и прилетов снарядов.

«Напротив нашего дома стояла украинская пушка, и [поэтому] мы определяем [звуки «прилетов» и «вылетов»]. Меньше 150-200 метров, окна сыпались от взрывов», — поделились местные жители.

Они добавили, что видели в рядах ВСУ немцев — молодых людей, которые по-украински, но между собой — по-немецки.

До этого Минобороны РФ сообщало, что во время контроля над селом Казачья Локня в Курской области военные Украины повредили братскую могилу красноармейцев, памятник советским солдатам и православный храм.

Боевики ВСУ осквернили объекты культурного значения. На кадрах виден памятник, исписанный синей краской, разрушенное дореволюционное здание и храм с повреждениями от обстрелов. Также на видео запечатлена сгоревшая западная бронетехника, брошенная на улице.

Ранее следователи выявили новые факты расправ ВСУ над мирными жителями Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами