Украинские военные размещали артиллерийские орудия в жилой застройке Суджи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мирных жителей города.

По словам гражданских, за семь месяцев оккупации они научились отличать звуки выстрелов из оружий и прилетов снарядов.

«Напротив нашего дома стояла украинская пушка, и [поэтому] мы определяем [звуки «прилетов» и «вылетов»]. Меньше 150-200 метров, окна сыпались от взрывов», — поделились местные жители.

Они добавили, что видели в рядах ВСУ немцев — молодых людей, которые по-украински, но между собой — по-немецки.

До этого Минобороны РФ сообщало, что во время контроля над селом Казачья Локня в Курской области военные Украины повредили братскую могилу красноармейцев, памятник советским солдатам и православный храм.

Боевики ВСУ осквернили объекты культурного значения. На кадрах виден памятник, исписанный синей краской, разрушенное дореволюционное здание и храм с повреждениями от обстрелов. Также на видео запечатлена сгоревшая западная бронетехника, брошенная на улице.

Ранее следователи выявили новые факты расправ ВСУ над мирными жителями Курской области.