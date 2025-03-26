SCMP: Россия может наложить вето на отправку китайских миротворцев на Украину

Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН вправе наложить вето на отправку китайских миротворцев на Украину. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post, отметив, что Москва отвергает европейские миссии и контролирует ситуацию самостоятельно.

Издание SCMP подчеркивает, что Китай не сможет легализовать миротворческую операцию без одобрения Совбеза. «Россия вряд ли поддержит инициативу, которая ограничивает ее влияние. Без мандата ООН у Пекина нет правовой базы для действий. Это превращает идею в дипломатический тупик», — пишет газета.

22 марта издание Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники написало, что Китай может присоединиться к миротворческой миссии на Украине.

Позже официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь опроверг сообщения СМИ о том, что Пекин обсуждает с Европой возможность участия Китая в миротворческой миссии на Украине.

Ранее в Киеве рассказали, к какому сроку Россия намерена решить «украинский вопрос».