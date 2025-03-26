Власти белгородской области рассказали, сколько украинских дронов было выпущено по региону за сутки

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области около 230 беспилотников за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории региона около 230 беспилотников.

«В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка и Поповка подверглись 23 обстрелам, в ходе которых выпущено 210 боеприпасов, и атакованы 14 беспилотниками, 12 из которых сбиты», — поделился Гладков.

Он добавил, что по десяти населенным пунктам Белгородского района ВСУ выпустили 7 боеприпасов и 9 беспилотников. В результате пострадали два мирных жителя. Также повреждены 11 квартир в двух многоквартирных домах, две надворные постройки, легковой автомобиль и машина скорой медицинской помощи.

Шебекинский городской округ атаковали с помощью 15 беспилотников. По Валуйскому городскому округу выпустили еще три беспилотника.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что воздушно-десантные войска группировки «Днепр» ликвидировали ретранслятор сигнала Вооруженных сил Украины, установленный на потопленном судне в районе Кинбурнской косы.

Ранее российские военные уничтожили пехоту ВСУ под Часовым Яром.