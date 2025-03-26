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Пленный рассказал, что бойцам ВСУ в медпунктах выдавали психотропы

Минобороны РФ: бойцам ВСУ выдают психотропные вещества, чтобы они не боялись
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) получали психотропные вещества в медпунктах, чтобы не испытывать страх во время наступления. Об этом сообщил военнопленный Роман Лысенко в ходе допроса, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Сидели в подвале, ждали команды дальнейшей. Там был оборудован медпункт, в котором некоторым нашим военнослужащим выдавали психотропные вещества, чтобы им не страшно было идти в наступление», — поделился деталями украинский военнослужащий.

Лысенко взяли в плен в лесном массиве у границы в Белгородской области. Ранее он был военным специалистом, но его насильно перевели в пехоту. Изначально командование ставило задачу зайти в село Демидовка под предлогом вести там наблюдение, однако в самом населенном пункте никого уже не было.

Пленный рассказал, когда их довезли до границы РФ, пересадили с Bradley и «Козаков» на квадроциклы. В группе было 30 человек, завязался стрелковый бой, в результате которого 25 бойцам не удалось выжить. Судьба еще четырех человек неизвестна, и один Лысенко сдался в плен.

До этого российские силовики в ходе допроса одного из украинских пленных узнали о спецкурсе ВСУ по правилам поведения в плену. По словам военного, его ввели в учебном центре Черниговской области на фоне поражений украинской армии в Курской области и насильной мобилизации на Украине. Преподаватели центра признают, что солдаты ВСУ при первой возможности будут сдаваться в плен и учат их не говорить лишнего.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о жестоком приказе командования под Курском.

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