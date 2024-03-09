Пленный боец рассказал о принудительном призыве в ряды ВСУ

Пленный украинский военнослужащий по имени Вадим рассказал о принудительном призыве в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с ним распространило министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале.

«Возвращался с командировки. Меня остановили на блокпосту, спросили документы для проверки и отвезли в военкомат. Утром я оказался в одесском военкомате», — рассказал он.

По его словам, уже вечером он оказался на Яворовском военном полигоне во Львовской области на учениях.

Вадим рассказал, что, когда он прибыл на позиции, там не оказалось тех, кого необходимо было менять, так как они уже покинули место. По его словам, на вторые сутки связь прервалась, началась стрельба. Он вместе с другими бойцами перебрался на соседнюю позицию, где он попал в плен к российской стороне. Военнослужащий ВСУ выразил надежду, что рано или поздно вернется домой.

До этого Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли 300 бойцов на Донецком направлении.

Ранее украинские военные рассказали в интервью The Washington Post о том, как проходило отступление из Авдеевки.