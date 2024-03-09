Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пленный боец рассказал о принудительном призыве в ряды ВСУ

МО РФ: пленный боец рассказал о принудительном призыве в ряды ВСУ

Пленный украинский военнослужащий по имени Вадим рассказал о принудительном призыве в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с ним распространило министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале.

«Возвращался с командировки. Меня остановили на блокпосту, спросили документы для проверки и отвезли в военкомат. Утром я оказался в одесском военкомате», — рассказал он.

По его словам, уже вечером он оказался на Яворовском военном полигоне во Львовской области на учениях.

Вадим рассказал, что, когда он прибыл на позиции, там не оказалось тех, кого необходимо было менять, так как они уже покинули место. По его словам, на вторые сутки связь прервалась, началась стрельба. Он вместе с другими бойцами перебрался на соседнюю позицию, где он попал в плен к российской стороне. Военнослужащий ВСУ выразил надежду, что рано или поздно вернется домой.

До этого Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли 300 бойцов на Донецком направлении.

Ранее украинские военные рассказали в интервью The Washington Post о том, как проходило отступление из Авдеевки.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами