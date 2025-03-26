Жителя Подмосковья признали виновным в финансировании терроризма

Жителя подмосковного Орехово-Зуева признали виновным в финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Суд установил, что 6 и 26 марта 2021 года подсудимый около торгового центра в Орехово-Зуеве перевел деньги на карту, владельцем которой было лицо, осуществляющее финансирование международной террористической организации. В феврале 2023 года получателя денежных переводов также осудили за несколько преступлений террористической направленности.

По уголовному делу провели допросы, осмотры, обыски, следователи изучили детализации телефонов и сведения о движении по счетам. Собранные по уголовному делу доказательства легли в основу обвинения и приговора жителя Подмосковья.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы.

До этого в Крыму 28-летнюю женщину задержали по подозрению в госизмене за сбор информации о российских военных объектах по заданию разведки министерства обороны Украины. Силовики уточнили, что она вступила в один из украинских каналов в мессенджере Telegram и предложила свои услуги по сбору данных о расположении военных аэродромов, техники Вооруженных сил РФ и другой информации, интересующей украинскую сторону.

Ранее в Севастополе пенсионерка получила 16 лет за передачу данных о российских объектах ВСУ.