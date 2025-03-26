Стало известно об ожесточенных боях в Белгородской области

Российские войска отражают наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область, идут ожесточенные бои за Демидовку. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

Отмечается, что украинские военные не смогли взять весь поселок, но засели во многих домах. По данным канала, российские военнослужащие в настоящее время в тяжелых боях выбивают оккупантов.

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.

В оборонном ведомстве также заявили, что все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено. В Минобороны подчеркнули, что провокация Украины накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана.

Ранее сообщалось о «серьезных» резервах ВСУ для прорыва границы с Белгородской областью.