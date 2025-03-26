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Пленный боец ВСУ раскритиковал план отступления из Суджи

Пленный боец ВСУ: отступление из Суджи планировалось на коленках
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Пленный украинский военнослужащий Ярослав Щуров рассказал о хаотичном отступлении ВСУ из района Суджи Курской области. Деталями он поделился в интервью ТАСС.

По словам Щурова, отступление было спланировано «на коленках» и проводилось в экстренном порядке, без учета потерь и без обеспечения эвакуации раненых.

«Бросайте трехсотых, бросайте все. Кто идет — тот выйдет. Кто не ходит — тот остается», — процитировал он приказы командиров.

Щуров также подтвердил, что украинских военнослужащих запугивали возможностью пыток в плену, однако он лично подвергся гуманному обращению со стороны российской армии.

Накануне другой украинский военнопленный Владимир Коваль рассказал, что Киев не отдавал оставшимся в Курской области частям ВСУ приказ об отступлении или выходе за государственную границу РФ на украинскую территорию.

13 марта командование группировкой войск «Север» сообщило о начале завершающей стадии операции по освобождению Курской области от украинских войск, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее стало известно, что ВСУ пытаются зацепиться за населенные пункты в Курской области.

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