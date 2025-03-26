За ночь за регионами России сбили девять украинских беспилотников

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили девять беспилотников над регионами России

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, атаке подверглись два региона и акватория Черного моря. Пять вражеских дронов подавили в Белгородской области и по два сбили над Курской областью и Черным морем.

24 марта Минобороны РФ обвинило Украину в продолжении атак на объекты энергетического сектора России. В ночь на 24 марта беспилотник попытался ударить по нефтяной станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Это произошло несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал взаимный отказ от ударов по энергообъектам на 30 дней, о котором договорились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. В Москве заявили, что действия Киева направлены на саботаж мирного урегулирования.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали FPV-дрон для уничтожения беспилотников и боевых вертолетов.