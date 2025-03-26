Хуситы заявили об ударе по военным кораблям США в Красном море

Движение «Ансар Аллах» заявило об атаке на военные корабли США в Красном море

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали военные корабли США в Красном море. Об этом заявил в своем Telegram-канале представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

Он отметил, что ракетные войска, беспилотная авиация и военно-морские силы провели совместную операцию. По его словам, под атаку попал в том числе авианосец Harry Truman, который шел во главе группы кораблей.

Накануне Яхья Сариа сообщал о другой атаке на военные корабли США в Красном море. По его словам, в ответ на американскую агрессию против Йемена и на массовые удары по мирным жителям в Сане и Сааде военно-морские силы, ракетные войска и силы беспилотных систем атаковали дронами, баллистическими и крылатыми ракетами несколько военных кораблей США в Красном море, в том числе авианосец Harry Truman.

23 марта истребители Военно-воздушных сил Соединенных Штатов нанесли два авиаудара по военной базе движения «Ансар Аллах» в районе Аср на западе столицы Йемена — Саны.

В тот же день сообщалось, что США нанесли удар по порту Салиф в провинции Йемена Эль-Ходейда, который якобы используют сторонники хуситов.

Ранее хуситы заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве.