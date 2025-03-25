Хуситы заявили об атаке на авианосную группу США в Красном море

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали авианосную группу США в Красном море. Об этом представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, в ответ на американскую агрессию против Йемена и на массовые удары по мирным жителям в Сане и Сааде военно-морские силы, ракетные войска и силы беспилотных систем атаковали дронами, баллистическими и крылатыми ракетами несколько военных кораблей США в Красном море, в том числе авианосец Harry Truman.

23 марта истребители Военно-воздушных сил Соединенных Штатов нанесли два авиаудара по военной базе движения «Ансар Аллах» в районе Аср на западе столицы Йемена — Саны.

В тот же день сообщалось, что США нанесли удар по порту Салиф в провинции Йемена Эль-Ходейда, который якобы используют сторонники хуситов.

Ранее хуситы заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве.