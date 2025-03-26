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Украинский министр показал новейший секретный морской беспилотник

Глава минцифры Украины Федоров показал новейший секретный морской БПЛА «Катран»
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Глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал 3D-визуализацию новейшего морского беспилотника «Катран» производства украинской военной компании Military Armored Company HUB. Пост с соответствующим видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Информация о миссиях с этим дроном засекречена, но он стал настоящим геймченджером на море», — написал министр.

По его словам, дрон оснащен торпедами, пулеметом Minigun, переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) и другим оружием. Вместе с тем Федоров заявил, что БПЛА способен преодолеть более 1 тыс. км, может проводить ударные и разведывательные операции. «Катран» является многофункциональным дроном, так как может уничтожать морские, наземные и воздушные цели, добавил он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ применили в боевых условиях новую ракету-дрон «Пекло» с дальностью полета до 700 км.

По информации агентства «УНИАН», «Пекло» — разработка украинской оружейной промышленности. Ракета развивает скорость до 700 км/ч, максимальное расстояние полета ограничено 700 км.

Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине дроны с искусственным интеллектом.

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