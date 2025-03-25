В США назвали необратимым сближение Китая, России и КНДР

Разведка США: начавшееся с 2022 года сближение Китая, России и КНДР необратимо

Углубление связей между правительствами Китая, России, Ирана и КНДР сохранится даже после окончания боевых действий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодный доклад Разведывательного сообщества США о глобальных угрозах.

«С 2022 года Китай, Россия, Иран и Северная Корея сблизились. Исключение ускоряющего фактора в виде конфликта на Украине вряд ли вернет эти двусторонние отношения к довоенному уровню 2021 года», — говорится в документе.

Разведывательное сообщество США отметило, что сближение стран создает пространство для новых стратегических приоритетов и вызовов. В частности, как следует из доклада, Китай, Россия, Иран и Северная Корея смогут укрепить или трансформировать текущий уровень сотрудничества.

Утром 25 марта газета The New York Times сообщила, что американская разведка в преддверии отчета перед конгрессом об угрозах Соединенным Штатам затрудняется четко определить статус России в вопросе, является ли она противником или партнером США. Журналисты отметили, что сейчас наблюдается нормализация отношений Москвы и Вашингтона.

Ранее в США заявили, что Россия и Китай «следят» за телефонами членов команды Трампа.