Минобороны заявило о попытке атаки ВСУ на подземное хранилище газа в Крыму

Украинский ударный беспилотник пытался атаковать Глебовское подземное хранилище газа в Крыму на фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут (Республика Крым) российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что украинская сторона, продолжая ежедневные атаки по энергетической инфраструктуре РФ, подтверждает свою недоговороспособность «для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений».

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США.

Центральной темой встречи стало обеспечение безопасности судоходства в Черном море. В ходе нее также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры. Переговоры продлились в общей сложности 12 часов.

Ранее Лавров заявил, что подходы ЕС по Украине противоречат позиции Трампа.