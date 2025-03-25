Новый «Панцирь-СМ-СВ» заметили в российских войсках

Новый комплекс ПВО «Панцирь-СМ-СВ» на гусеничном шасси заметили в ВС России

Новейшую машину семейства «Панцирь», зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ», заметили в Вооруженных силах Российской Федерации. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Такая модификация предназначается для обеспечения противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск. Комплекс имеет гусеничное шасси ГМ-5970.05.

«Панцирь» необходим для ближнего прикрытия объектов от средств воздушного нападения. В арсенал ЗРПК входят автоматические пушки и зенитные ракеты, в том числе изделия для поражения малоразмерных беспилотников. Базовую версию комплекса выпускают на колесном шасси.

До этого сообщалось, что командир дивизиона зенитного ракетно-пушечного комплекса системы «Панцирь-С» спас специалистов комиссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно о российских «солдатах-призраках» на СВО.