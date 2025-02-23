Командир дивизиона зенитного ракетно-пушечного комплекса системы «Панцирь-С» спас специалистов комиссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от удара ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны.

По данным Минобороны, бойцу по имени Анатолий удалось защитить специалистов МАГАТЭ, которые находись на объекте, попавшем под обстрел украинской армии. ВСУ примени системы реактивного залпового огня западного производства HIMARS и Storm Shadow, но под командованием российского бойца все атаки удалось отразить. За профессионализм офицера удостоили Ордена Мужества.

В ведомстве рассказали, что Анатолий обучил уже более 30 экипажей комплексов противовоздушной обороны. В агентстве отметили, что сейчас командир со своим подразделением находится на Лугано-Донецком направлении и защищает местную инфраструктуру.

До этого танкист 57-й гвардейской бригады 5-й армии группировки войск «Восток» отвлек внимание бойцов Вооруженных сил Украины в Новоселке на юге Донецкой народной республики. Сам военнослужащий пояснил, что отвлечение ВСУ было необходимо для того, чтобы российский десант смог спешиться и закрепиться в ближайших домах.

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