СМИ: в Курской области петух спас бойца территориальной обороны

В селе Обуховка Курской области деревенский петух спас жизнь замерзающему бойцу территориальной обороны с позывным «Грузин». Об этом пишет NEWS.ru.

«Такой, зараза, горячий. Пришлось его под броньку [бронежилет] засовывать, чтобы спину мне нагрел», — поделился мужчина.

По словам «Грузина», ему повезло найти петуха, поскольку ноябрьская ночь была очень холодной. Боец объяснил, что не мог выбраться из укрытия, поскольку его могли увидеть в тепловизор украинские военнослужащие.

В середине января на Харьковском направлении пес по кличке Трицикл спас военных 344-го полка ВС РФ во время выполнения боевого задания. Животное подорвалось на мине, но предупредило солдат, которые следовали за ним. После произошедшего Трициклу пришлось частично ампутировать лапу, но он уже снова бегает.

В марте прошлого года сообщалось, что кот по кличке Сифон спас российских бойцов от снарядов и дронов-камикадзе в зоне СВО. Военнослужащий из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа рассказал, что Сифон перед прилетом снаряда или дрона-камикадзе начинал беспокойно себя вести, пытался убежать или спрятаться.

Ранее российские бойцы поделились кадрами спасенных на СВО животных.