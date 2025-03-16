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Российские военные показали спасенных на СВО животных

Российские бойцы поделились кадрами спасенных на СВО животных

Военнослужащие подразделений Вооруженных сил России продемонстрировали животных, спасенных в зоне специальной военной операции. Видео опубликовано в группе Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге в социальной сети «ВКонтакте».

«Наши защитники на передовой спасают не только людей, но и братьев наших меньших», — говорится в публикации.

Спасенные животные «нашли новый дом и любящих людей», отметили в Народном фронте. В настоящее время питомцы живут вместе с российскими военнослужащими.

9 марта сообщалось, что в зоне СВО из-под пуль спасли обгоревшего кота Мышку, «ветерана боевых действий». Telegram-канал Mash сообщил, что сначала военные ухаживали за животным в зоне боевого соприкосновения, но ему были необходимы лекарства и помощь ветеринара. С линии фронта животное в течение 40 минут солдаты везли, стоя на мотоцикле. Они хотели, чтобы кот не чувствовал боли от тряски. Его планировали отправить во Владивосток к родным одного из бойцов.

В середине января на Харьковском направлении пес по кличке Трицикл спас военных 344-го полка ВС РФ во время выполнения боевого задания. Животное подорвалось на мине, но предупредило солдат, которые следовали за ним. После произошедшего Трициклу пришлось частично ампутировать лапу, но он уже снова бегает.

Ранее кот Сифон спас российских бойцов от снарядов и дронов-камикадзе в зоне СВО.

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