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В РВСН начались плановые комплексные проверки

Минобороны: в РВСН начались плановые комплексные проверки
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Пресс-служба Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило, что в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начались плановые комплексные проверки.

«В Ракетных войсках стратегического назначения начались плановые контрольные комплексные проверки частей и соединений по итогам зимнего периода обучения 2025 учебного года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в Тагильском и Барнаульском ракетных соединениях спланированы командно-штабные учения, в ходе которых ракетные полки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» будут выведены на полевые позиции.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) ВС РФ генерал-полковник Сергей Каракаев ранее заявлял, что в мире нет такого места, куда не способны долететь российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Глава РВСН отметил, что в России ранее проводились пуски ракет в акваторию Тихого океана. По его словам, таким образом российская сторона оценивала соответствие характеристик снарядов заданным требованиям.

Ранее инженеры РВСН произвели подрыв льда на Оби.

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