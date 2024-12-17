Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский генерал рассказал, куда могут долететь ракеты России

Глава РВСН Каракаев: в мире нет места, куда не долетят российские МБР

close
minutemanmissile.com

В мире нет такого места, куда не способны долететь российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) ВС РФ генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

Глава РВСН отметил, что в России проводились пуски ракет в акваторию Тихого океана. По его словам, таким образом российская сторона оценивала соответствие характеристик снарядов заданным требованиям.

«В соответствии с тактико-техническими заданиями Минобороны России, это необходимый этап испытаний новых межконтинентальных баллистических ракет. Они для того и создаются, чтобы они могли долететь до любой территории, любой точки планеты», — сказал Каракаев.

В этом же интервью Каракаев заявил, что Россия планирует проводить испытательные пуски ракет на максимальные расстояния. Он отметил, что изменять существующий порядок или наращивать темпы и объемы тестов сейчас нет необходимости.

Ранее в России начались учения Бологовского ракетного соединения РВСН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами