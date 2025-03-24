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Стало известно, что спецназ ВСУ зашел в село в Белгородской области

«РВ»: украинский спецназ зашел в село Поповка в Белгородской области
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Reuters

Спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) зашел в село Поповка в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ).

«Спецназ ВСУ вошел в белгородскую Поповку и штурмует наш опорник, пограничники вызвали огонь на себя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные пытаются забросать блиндажи гранатами. Пограничники ведут бои, им пытаются помочь артиллеристы и операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Также сообщается, что ранее ВСУ из Сумской области начали наступательные действия на соседнюю с Демидовкой Поповку.

В понедельник, 24 марта, стало известно, что российские военнослужащие окружили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) у таможенного пункта Суджа на границе с Сумской областью. Отмечалось, что на территории пропускного пункта идут бои.

Ранее жительница Суджи обвинила украинских бойцов в распространении газет с фейковыми новостями.

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