Племянник стилиста Сергея Зверева погиб на СВО

Племянник шоумена и стилиста Сергея Зверева погиб в зоне специальной военной операции. Об этом пишет mk.ru.

«Андрюша всегда был патриотом <…> Мы все переживали за него, когда он пошел на фронт», — отметил Зверев.

По его словам, семья поддержала выбор Андрея отправиться на СВО. Зверев уточнил, что после известия о гибели племянника он отправился в церковь и заказал панихиду.

«Мы всегда его будем помнить», — подчеркнул Зверев и добавил, что воины не умирают, а живут вечно.

10 февраля стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции погиб российский военнослужащий Тасболат Ибрашев, который в 2008 году в одиночку остановил грузинскую колонну в Южной Осетии. По данным издания «Sputnik Южная Осетия», Ибрашев погиб 3 февраля в Волчанске Харьковской области. На СВО он отправился добровольцем в сентябре 2023 года.

По словам президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева, в сердцах осетинского народа навсегда останется светлая память о военнослужащем и его подвиге.

Ранее на СВО погиб вице-губернатор Приморского края.