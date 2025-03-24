ВСУ атаковали газораспределительную станцию под Белгородом

МО: ВСУ ударили БПЛА по газораспределительной станции в Белгородской области

22 марта Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли два удара по газораспределительной станции «Валуйки» в Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

В результате этого повреждения получило технологическое оборудование.

«Киевским режимом нанесены два удара с применением беспилотников по газораспределительной станции «Валуйки» в населенном пункте Шведуновка Белгородской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны России заявили, что украинские войска продолжают атаковать энергетические объекты в России, применяя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Там уточнили, что ВСУ при атаках на энергетическую инфраструктуру используют как ударные дроны, так и РСЗО HIMARS.

Также в министерстве сообщили, что Вооруженные силы России с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удар ВСУ по газоконденсатному месторождению в Крыму.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.