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Бойцы ВС РФ вышли к пункту пропуска «Суджа» на границе с Украиной

Штурмовые группы ВС РФ вышли к МАПП «Суджа» в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Штурмовые группы российской армии вышли к многостороннему автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Суджа», расположенному в Курской области на границе с Украиной. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что на территории пункта пропуска идут бои.

«Противник окружен и оказывает сопротивление», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в случае успеха Вооруженных сил РФ бойцы украинской армии окажутся вытеснены за пределы Российской Федерации.

13 марта министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны освободили город Суджу в Курской области от украинских формирований. Тогда же они взяли под контроль населенные пункты Подол в Беловском районе и Меловой в Суджанском районе.

«Известия» сообщали, что военнослужащий Вооруженных сил Украины предпринял попытку покинуть Суджу, переодевшись в бабушку.

Ранее жительница Суджи обвинила украинских бойцов в распространении газет с фейковыми новостями.

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