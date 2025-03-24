Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в Курской области

Российские военнослужащие в течение суток ликвидировали более 190 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Уничтожены три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия», — говорится в заявлении.

Также бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя три миномета и одну станцию радиоэлектронной борьбы, которые использовали украинские формирования. Более того, российские подразделения нанесли удары по трем пунктам управления дронами ВСУ.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 69 700 военнослужащих, 400 танков, 326 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что формирования ВСУ лишились нескольких тысяч единиц других видов техники. Среди них — 23 инженерные машины разграждения, 13 пусковых установок систем залпового огня HIMARS, 2219 боевых бронированных машин, 583 артиллерийских орудия и иная техника.

24 марта Telegram-канал «Военный обозреватель» обнародовал видео бегства украинских солдат из Курской области, записанное одним из бойцов ВСУ. На кадрах можно увидеть, как машина с украинскими военнослужащими едет по дороге, пытаясь скрыться от атаки ВС РФ.

Ранее в силовых структурах заявили о восстановлении контроля над значительным участком границы в Курской области.