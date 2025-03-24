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Союзники США задумались о собственном ядерном оружии

FT: союзники США в Европе и Азии хотят создать собственное ядерное оружие
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Министерство обороны РФ

Союзники США в Европе и Азии хотели бы получить собственное ядерное оружие. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

В статье говорится, что «феномен» президента США Дональда Трампа дал мощный стимул другим странам для озвучивания собственного мнения. В этих государствах считают, что обладание ими ядерным оружием в корне решит проблему ненадежности Соединенных Штатов

Согласно информации FT, среди рассматриваемых стран — ФРГ, Южная Корея и Япония. У каждого из этих государств есть возможность в кратчайшие сроки создать свое ядерное оружие.

При этом в Германии и Японии обсуждения происходят в очень узком кругу, поскольку страны опасаются негативных последствий для своей репутации, учитывая итоги Второй мировой войны (1939—1945 годы).

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. По его словам, французское ядерное оружие «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

Ранее сообщалось, что Великобритания хочет применять ядерное оружие без согласования с США.

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