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СМИ: Великобритания хочет применять ядерное оружие без согласования с США

DE: Великобритания хочет решать без США, когда бить по России ядерным оружием
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Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

Великобритания может применить ядерное оружие без предварительного согласования с США. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на высокопоставленного представителя британского военно-морского флота.

По его словам, силы ядерного сдерживания Соединенного Королевства «полностью независимы»,

В публикации подчеркивается, что в Лондоне обеспокоены возможной уязвимостью страны из-за изменений в политике администрации президента США.

Британские военные считают, что ситуация с Вашингтоном может осложнить эффективное применение ядерного потенциала для сдерживания «российской агрессии в Европе».

15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал возможность появления ядерного оружия у стран Европы на фоне возможного снижения защиты Соединенными Штатами европейских интересов.

По его словам, это Лондон сделает все возможное, чтобы предотвратить увеличение доступности ядерного оружия.

Ранее европейцы заговорили о ядерном щите из-за риска ухода войск США.

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