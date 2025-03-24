Российские военные сбили четыре бомбы JDAM и три снаряда РСЗО HIMARS

МО: системы ПВО уничтожили четыре бомбы JDAM, 227 БПЛА и три снаряда РСЗО HIMARS

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три реактивных снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Помимо этого, по информации российского оборонного ведомства, системы ПВО уничтожили 227 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Утром 24 марта Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотников. По данным министерства, по 12 БПЛА сбили над территориями Брянской и Ростовской областей, два дрона были уничтожены над Крымом, также по одному беспилотнику сбили над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что курский чиновник успел выпрыгнуть из автомобиля перед атакой дрона.