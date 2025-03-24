БПЛА перехватили неподалеку от объекта энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае

Силы противовоздушной обороны перехватили украинский БПЛА в 7 км от объекта энергетической инфраструктуры «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума произошла ночью 24 марта около 2:00 мск.

Фрагменты сбитого беспилотника упали в районе железнодорожной станции Кавказская, рассказали в ведомстве.

Там отметили, что предыдущая атака Украины на станцию «Кропоткинская» была совершена 17 февраля. В результате она получила повреждения и была выведена из эксплуатации для проведения ремонтных работ.

В ночь на 24 марта Минобороны России сообщало, что над российскими регионами менее чем за час были ликвидированы 28 украинских БПЛА.

Большую их часть (17) уничтожили над Ростовской областью, шесть — над Воронежской областью, четыре ликвидировали над Белгородской областью, еще один — в Брянской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили новую тактику в Белгородской области.