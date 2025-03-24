ВСУ атаковали старинную церковь в Судже

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по Троицко-Вознесенской церкви в Судже. Об этом в ходе выступления на заседании областного правительства сообщил врио зампредседателя правительства Курской области Артем Демидов, передает ТАСС.

«К сожалению, пополняется наша «Белая книга». Среди поврежденных действиями ВСУ объектов культурного наследия мы зафиксировали еще один объект — Троицко-Вознесенская церковь 1812 года в городе Суджа», — заявил он.

По словам Демидова, власти региона направили заявление о повреждениях в Следственный комитет. Он отметил, что в «Белой книге», которая содержит в себе перечень памятников архитектуры и истории, поврежденных ВСУ, на данный момент зафиксировано 49 пунктов.

Врио зампредседателя правительства региона подчеркнул, что федеральные музеи страны собрали более 90 млн рублей на восстановление краеведческого музея в Судже Курской области, разрушенного украинской армией.

До этого временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн заявил на заседании регионального правительства, что чиновники будут нести персональную ответственность за невосстановленные памятники.

Ранее в Курской области оценили ущерб от атак ВСУ.