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В деле главы военной разведки Украины фигурируют атаки на 13 регионов России

РИА Новости: в уголовном деле Буданова фигурируют атаки на 13 регионов России
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Valentyn Ogirenko/Reuters

В расследуемом в России уголовном деле руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) фигурируют атаки дронов на 13 регионов РФ. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

В документах упоминаются Москва, Московская, Курская, Смоленская, Брянская, Воронежская, Калужская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Тверская области, а также Севастополь.

21 марта сообщалось, что в отношении генерала Буданова в России завели как минимум три уголовных дела.

В тот же день министерство внутренних дел Российской Федерации переобъявило руководителя украинской военной разведки в розыск. Кроме него, переобъявлены в розыск командующий Воздушными силами Украины генерал Николай Олещук и командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Алексей Неижпапа.

Ранее Следственный комитет обвинил восемь командиров ВСУ в нападении на Курскую область.

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