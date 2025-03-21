В отношении главы ГУР Минобороны Украины Буданова возбуждено минимум три уголовных дела

ТАСС: против главы ГУР МО Украины Буданова завели как минимум три дела

В отношении начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в России завели как минимум три уголовных дела. Дважды суд уже принял решение о его заочном аресте, пишет ТАСС.

«Преступная деятельность Буданова в отношении РФ и ее жителей не остается незамеченной. Сейчас начальник ГУР Минобороны Украины у нас является фигурантом как минимум трех уголовных дел, дважды судом принято решение о его заочном аресте», — рассказали агентству в правоохранительных органах.

По данным издания, одно из уголовных дел завели еще до СВО, после обстрела украинскими военными приграничной территории Тарасовского района Ростовской области19 февраля 2022 года.

В материале говорится, что Буданову заочно предъявлено обвинение в терроризме по фактам обстрелов, подрывов и атак беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в Москве и Севастополе, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тверской областях.

До этого сообщалось, что Буданова переобъявило в розыск МВД России. Также его назвали одним из организаторов атак беспилотных летательных аппаратов на Курскую область и другие российские регионы.

Ранее украинский БПЛА атаковал здание школы в Курской области.