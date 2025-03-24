Удар нанесен в районе завода «Мотор Сич» в Запорожье

Удар нанесен по территории завода «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Запорожье, третья добралась до места назначения. Говорят, «Мотор Сич» или где-то впритык рядом», — заявил Лебедев.

До этого Лебедев сообщил, что удар по крупной военной части в Белой Церкви Киевской области был нанесен в северо-западном направлении.

Россия оставляет за собой право на симметричный ответ на удары по энергообъектам, если Украина продолжит атаковать российскую инфраструктуру, заявили в МИД РФ. Москва прекратила атаковать украинскую энергетику после согласования с США 30-дневного моратория. В Киеве тоже поддержали отказ от подобных атак, однако впоследствии ВСУ нанесли удары по нефтебазе на Кубани и по ГИС «Суджа». В Кремле после этого заявили, что Украине нельзя доверять. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее курский чиновник успел выпрыгнуть из автомобиля перед атакой дрона.